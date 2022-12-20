«Автомобилист» — «Сибирь». Лидер Востока исправится

Неожиданно екатеринбуржцы проиграли в последнем матче с «Адмиралом». Это непозволительно для такой команды.

21 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90, а шансы новосибирцев оценены в 3.90.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь» 21 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь» не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.57. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 4.20. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» — «Сибирь» (21.12.2022)

21 декабря в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоится матч «Автомобилист» — «Сибирь». Подопечные Николая Заварухина выиграли в двух из трёх личных встреч текущего сезона КХЛ. Смогут ли новосибирцы сравнять счёт? Разбираемся вместе.

«Автомобилист» убедительно продвигается по турнирной дистанции. Команда Заварухина эпизодически допускает осечки в матчах с закрытыми командами. За 40 игр она лишь в 12 встречах потеряла очки. Екатеринбуржцы единолично возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Защитник Журавлёв вернулся из НХЛ и подписал контракт с «Ак Барсом».

К грядущей игре «Автомобилист» подходит после поражения в матче с «Адмиралом» (2:3). Команда проигрывала по ходу встречи со счётом 0:3, но благодаря заброшенным шайбам Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека удалось избежать разгрома.

Клуб активен в атаке и в показателе производительности уступает лишь двум армейским командам — СКА и ЦСКА. Екатеринбуржцы забросили 127 шайб за 40 игр, а вышеупомянутые француз и немец являются лидерами «Автомобилиста» по набранным очкам. У Да Косты — 44 очка (14 голов и 30 ассистов), а у Мэйсека 41 очко (26 заброшенных шайб и 15 результативных передач) соответственно.

«Сибирь» оправилась после неубедительного старта и с октября демонстрирует завидные результаты. Команда проиграла только в 9 из 25 последних игр. Поражения в трёх встречах пришлись на «Трактор» (2:4 – дома и 2:3 – на выезде) и «Салават» (3:6). Команда Андрея Мартемьянова расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Нападающий Сошников подписал контракт с челябинским «Трактором».

«Сибирь» также хороша в атаке. Тейлор Бек и его одноклубники ведут за собой команду. Американский форвард принял участие в 40 заброшенных шайбах из 110 командных. Тейлор занимает третье место в таблице бомбардиров КХЛ — 12 голов и 25 передач.

Обе команды подходят ко встрече после поражений и мотивированы реабилитироваться. «Автомобилист» в последнее время демонстрировал сравнительно лучшие результаты и более результативную игру в атаке.

Команда Заварухина в 22 матчах дома выиграла 18 раз. Она должна реализовывать фактор родного льда и разницу в атакующих потенциалах. При таких раскладах стоит присмотреться к ставке на победу «Автомобилиста» за 1.90.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь» 21 декабря 2022 года

«Автомобилист» превосходит соперника в большинстве игровых показателей. Команда Николая Заварухина уверенно действует на родном льду. Екатеринбуржцы дважды по ходу текущего сезона обыгрывали «Сибирь» и в очередном домашнем матче готовы лишний раз подчеркнуть своё превосходство. Отсюда ставка на победу «Автомобилиста» за 1.90, которому помогут болельщики.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

Лавиолетт: можно видеть в глазах Овечкина, как он хочет обойти Хоу.

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА с коэффициентом 2.32.

Защитник ЦСКА Киселевич перешёл в «Авангард» в результате обмена.

Прогноз на матч «Барыс» — «Авангард» с коэффициентом 3.30.