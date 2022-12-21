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«Анахайм» — «Миннесота»: ставка Германа Титова на игру НХЛ

«Анахайм» — «Миннесота»: ставка Германа Титова на игру НХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Анахайм» – «Миннесота».

Ставка: победа «Миннесоты» за 1.58.

«Миннесота» набрала прекрасный ход и выиграла пять последних матчей. Причём команда Дина Эвасона лишь однажды – против «Оттавы» – пропустила больше одной шайбы. Заметно, что «Уайлд» обретают баланс между нападением, которое по-прежнему чересчур зависимо от Кирилла Капризова, и обороной. Пока российский лидер в огне, дела у команды идут в гору. Не удивлюсь, если Капризов с партнёрами серьёзно улучшат личную статистику в матче с «Анахаймом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Дакс», хоть и выдали серию из двух побед, похвастаться стабильной игрой не могут. Молодые лидеры «уток» ещё не созрели для того, чтобы вытаскивать каждый матч. «Миннесота» расцветает против команд, у которых отсутствует порядок в обороне. А «Анахайм» – как раз из таких. Победа «Уайлд» в основное время – оптимальная ставка», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 13.51.

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