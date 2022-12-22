Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сан-Хосе» – «Миннесота»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

«Сан-Хосе» – «Миннесота»: ставка Германа Титова на матч НХЛ
Комментарии

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Сан-Хосе» – «Миннесота».

Ставка: победа «Миннесоты» за 2.06.

«Сан-Хосе» и «Миннесота» показали полярные результаты в последних матчах. «Шаркс» три игры идут без побед, а «Уайлд» не проигрывают пять матчей подряд. Разницу в классе команд отражают места в таблице. «Миннесота» планирует пошуметь в плей-офф. Команда строится с прицелом на кубковые матчи. Солидный вклад в игру «Миннесоты» вносит блистательный Кирилл Капризов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сан-Хосе» нападающим такого калибра похвастаться не может. Думаю, фактор Капризова станет определяющим в ближайшем матче. Поставлю на победу «Миннесоты» в основное время», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.86.

Чинахов пропустит полтора месяца из-за травмы.

Жамнов может возглавить «Ак Барс».

Российский защитник Зуб подписал новый контракт с «Оттавой».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022