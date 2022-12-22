«Сан-Хосе» – «Миннесота»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Сан-Хосе» – «Миннесота».
Ставка: победа «Миннесоты» за 2.06.
«Сан-Хосе» и «Миннесота» показали полярные результаты в последних матчах. «Шаркс» три игры идут без побед, а «Уайлд» не проигрывают пять матчей подряд. Разницу в классе команд отражают места в таблице. «Миннесота» планирует пошуметь в плей-офф. Команда строится с прицелом на кубковые матчи. Солидный вклад в игру «Миннесоты» вносит блистательный Кирилл Капризов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Сан-Хосе» нападающим такого калибра похвастаться не может. Думаю, фактор Капризова станет определяющим в ближайшем матче. Поставлю на победу «Миннесоты» в основное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 5.86.
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