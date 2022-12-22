«Оттава» — «Вашингтон»: ставка Германа Титова на игру регулярного чемпионата НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал свою ставку на матч НХЛ «Оттава» – «Вашингтон».
Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.53.
«Оттаву» лихорадит в последних матчах. «Сенаторз» не могут похвастаться стабильностью, чередуя победы и поражения. «Вашингтон», напротив, играет ровнее и победил в семи из последних восьми матчей.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Кэпиталз» не испытывают проблем с реализацией: голами радуют разные звенья, что подтверждает вариативность нападения команды Питера Лавиолетта. Причём работают схемы «Вашингтона» как на выезде, так и дома. Неправильно говорить о доминировании «Кэпиталз».
«Сенаторз» навяжут борьбу, прежде всего, полагаясь на активность лидеров: Ткачука, Дебринкэта и Батерсона. Оптимальная ставка на матч – «Кэпиталз» не проиграют в основное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 5.86.
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