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«Оттава» — «Вашингтон»: ставка Германа Титова на игру регулярного чемпионата НХЛ

«Оттава» — «Вашингтон»: ставка Германа Титова на игру регулярного чемпионата НХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал свою ставку на матч НХЛ «Оттава» – «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.53.

«Оттаву» лихорадит в последних матчах. «Сенаторз» не могут похвастаться стабильностью, чередуя победы и поражения. «Вашингтон», напротив, играет ровнее и победил в семи из последних восьми матчей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Кэпиталз» не испытывают проблем с реализацией: голами радуют разные звенья, что подтверждает вариативность нападения команды Питера Лавиолетта. Причём работают схемы «Вашингтона» как на выезде, так и дома. Неправильно говорить о доминировании «Кэпиталз».

«Сенаторз» навяжут борьбу, прежде всего, полагаясь на активность лидеров: Ткачука, Дебринкэта и Батерсона. Оптимальная ставка на матч – «Кэпиталз» не проиграют в основное время», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.86.

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