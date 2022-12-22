«Оттава» — «Вашингтон». Овечкин держит всех в напряжении

Ови не смог забросить «Детройту», но это лишь дело времени. Тем более команде опять сопутствует удача.

23 декабря состоится матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Сенаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.74, успех «Кэпиталз» идёт за 2.34. На ничью предлагают поставить за 4.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» 23 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» (23.12.2022)

На 23 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано семь встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить матчу между «Оттавой Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз», который пройдёт на льду «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Оттава Сенаторз» сейчас располагается на 14-й строчке Восточной конференции, набрав 30 очков за 32 встречи. До зоны плей-офф очень далеко. Плюс к этому команда потерпела поражения в двух из шести последних игр. Благо она возвращается домой, где будет поддержка трибун.

Чинахов пропустит полтора месяца из-за травмы.

Клуб уступил «Миннесоте» (2:4), а следом «Виннипегу» (1:5) — оба матча провёл на выезде. Никита Зайцев в двух последних встречах заработал коэффициент полезности «-4», не отметившись результативными действиями. У него в этом сезоне три очка за 17 игр. Статистика так себе. Артём Зуб выбыл на месяц из-за перелома челюсти.

«Вашингтон Кэпиталз» сейчас идёт на девятой строчке Восточной конференции, набрав 38 очков за 34 игры. В скором времени команда может попасть в зону плей-офф. Тем более что в семи из восьми последних игр команда одерживала победы. Это говорит о многом.

В последней встрече «Вашингтон» обыграл на своём льду «Детройт» (4:3 ОТ). При этом хозяева уступали уже к 16-й минуте встречи со счётом 0:2. Однако Ник Дауд за 11 секунд смог оформить дубль в ворота Вилле Хуссо. Также он отдал передачу в овертайме на Дмитрия Орлова, который и поставил точку в матче.

Жамнов может возглавить «Ак Барс».

Александр Овечкин мог в этой встрече забросить 801-ю шайбу в карьере, но не сумел поразить ворота с неудобной руки. Зато отдал передачу, у него это 36-е набранное очко в сезоне. Однако многие ждут именно повторения результата Горди Хоу, жаль, что с «Детройтом» этого сделать не удалось, было бы символично.

Впереди выезд к «Оттаве», прошлый раз это закончилось поражением со счётом 2:5, но сейчас «Кэпиталз» готовы, команда в боевой форме, игровой тонус в порядке. Статистика игр впечатляет. Плюс история очных встреч, насчитывающая 43 игры, остаётся на стороне гостей. У «Кэпс» 26 побед, при 17 у «Сенаторз». Преимущество невесомое, но есть.

В Оттаве «Вашингтон» выиграл в четырёх из пяти последних встреч. И к этому «Оттава» дома одержала восемь побед за 16 игр сезона-2022/2023. «Столичные» выиграли в семи из 18 матчей на выездах, но команда последнее время показывает отменный хоккей и вполне конкурентна.

В 8 из 10 последних очных игр клубов тотал был выше 4.5 шайбы, что говорит о хорошей результативности соперников. Потому, скорее всего, и эта встреча не станет исключением. Проверим комбинированный вариант на победу «Вашингтона» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.65.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 23 декабря 2022 года

Гости набрали хорошую форму и готовы показывать интересный хоккей, плюс все ждут голов от Александра Овечкина для повторения результата Горди Хоу. «Оттава» же сбавила обороты, плюс в очных встречах преимущество на стороне соперника. Зато с результативностью проблем нет. Уровень команд весьма отличается. Потому проверим ставку на гостей через тотал больше. Ждём голов от Александра!

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 4.77.

Российский защитник Зуб подписал новый контракт с «Оттавой».

Жамнов прокомментировал слухи о своей отставке.

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Каролина» с коэффициентом 2.65.

«Локомотив» продлил контракт с Игорем Никитиным.