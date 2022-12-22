Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон».



Ставка: победа «Вашингтона» за 2.30.



Последние матчи «Вашингтона» проходят под знаком Александра Овечкина. При этом российский форвард не может забить вот уже три матча подряд. Дело в том, что после хет-трика в ворота «Чикаго» Овечкин приблизился на расстояние одного гола до достижения Горди Хоу. Канадец с 801 шайбой является вторым снайпером в истории НХЛ. Это важная веха в погоне Овечкина за Уэйном Гретцки.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В минувшем матче с «Детройтом», который «Вашингтон» выиграл 4:3 в овертайме, Овечкин отметился результативной передачей. Эта победа стала для «Вашингтона» седьмой в восьми матчах. Кроме того, она стала четвёртой за пять встреч с участием команды из столицы США, в которой было заброшено более пяти шайб.



Что же касается команды из столицы Канады, то она имеет на один день подготовки к матчу меньше. В минувшей встрече «Оттава» уступила «Виннипегу» (1:5), и это стало для «сенаторов» вторым поражением подряд. И это после серии из четырёх побед. Разность в свежести, а также мотивации скажется в пользу гостей. Ждём победу «Вашингтона» и Овечкина в заголовках спортивной прессы.



Экспресс с коэффициентом 5.86.



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