«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: результативная ничья за 4.65.
«Вулверхэмптон» не особенно радует в этом сезоне собственных болельщиков, попал не так давно в опасный сектор таблицы и будет настроен очень решительно в игре с манкунианцами. На своей арене «волки» вполне способны составить равную конкуренцию и временами выглядят довольно симпатично по качеству футбола. Да и мотивация у футболистов будет на предельно высоком уровне.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Манчестер Юнайтед», то команда старается не отпускать в отрыв конкурентов по зоне Лиги чемпионов, от которой отстаёт на одно очко перед этим туром. Коллектив солидно провёл две предыдущие встречи и по делу добыл в них шесть очков, выступив собрано сзади и грозно в атаке. Однако на поле «волков» манкунианцам часто не везло в прошлом и готовиться к лёгкой прогулке не приходится.
На мой взгляд, в этой паре не всё так однозначно и схватка предстоит непростая. Да, «на бумаге» гости считаются явными фаворитами противостояния, однако я считаю, что им не удастся так просто взять три очка. «Вулверхэмптон» выйдет на поле предельно мотивированным и попытается зацепиться за очки. Полагаю, что стоит ждать забитых мячей с обеих сторон, а завершится всё ничейным исходом», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 8.78.
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