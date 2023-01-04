«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Ставка: победа «Тампы» в матче за 1.96.



«Сразу нужно сказать, что команды находятся в разном тонусе. «Миннесота» ещё не отошла от новогодних праздников.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Команда не играла с прошлого года, когда 31 декабря победила в Сент-Луисе (5:2). Потом были три дня паузы, и вот теперь – домашний матч с «Тампой».



А вот «Тампа» уже успела поиграть вчера в Чикаго, где уверенно вынесла «Блэкхоукс» (4:1). Это сейчас худший клуб лиги, и кажется даже, что «Чикаго» противопоказано побеждать. Последнее место в НХЛ даёт наивысшие шансы получить на драфте Коннора Бедарда.



Так что для «Тампы» это была лёгкая прогулка, и «Лайтнинг» даже не определили в ворота Андрея Василевского. Он выйдет как раз против «Миннесоты».

Думаю, что это и сыграет решающую роль – разогретая «Тампа» против холодной «Миннесоты». В целом же эти команды более-менее равны по месту в таблице (49 очков у южан, 44 – у северян).



Но у «Тампы» есть колоссальный кубковый опыт и понимание, что набирать ход к плей-офф нужно уже со второй половины чемпионата, то есть с начала 2023 года. Это ещё один плюс к доводу о том, что «Лайтнинг» могут одержать победу в гостях.



Я бы в этом матче взял кэф 1.96 на то, что «Тампа» победит даже в дополнительное время», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



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