«Вильярреал» — «Реал»: прямая трансляция, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

7 января состоится матч 16-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал». Начало игры — в 18:15 мск.
Встречу в прямом эфире можно смотреть на Okko.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.90.
Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.
Экспресс с коэффициентом 9.69.
В «Пари НН» опровергли переговоры о подписании Дзюбы.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.80.
Петржела: Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ.
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