«Динамо» Москва – «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» в матче за 2.60.
«В этом году соперники обменялись домашними победами, но на этот раз успеха добьются гости. Нижегородцы в полном порядке с точки зрения игры и дисциплины. К тому же налицо турнирная стратегия.
Во второй половине января у «Торпедо» тяжелейший календарь с неизбежными потерями очков. Поэтому команда Ларионова сейчас действует на максималках, уверенно побеждает середняков и ни в чём не уступает лидерам.
Вот и в Москве будет добыта девятая победа в десяти матчах. Тем более что задачу торпедовцам облегчит «Динамо». У бело-голубых не всё идеально с реализацией и концентрацией.
В пятницу они упустили победу в основное время за последние пять минут, причём соперником был «Куньлунь». Команда Ларионова гораздо мощнее. Победа «Торпедо» в матче».
Экспресс с коэффициентом 5.74.
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Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.
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