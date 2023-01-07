«Динамо» — «Торпедо». Кудашов репетирует перед плей-офф

Команды могут сыграть в плей-офф между собой, и это наиболее реальный вариант, над которым стали задумываться тренеры.

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Торпедо». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.98. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент — 3.70.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» 8 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 14.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» Нижний Новгород (08.01.2023)

На 8 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано девять встреч регулярного чемпионата. Скучать не придётся. Отдельное внимание стоит уделить матчу между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо», который пройдёт на льду «ВТБ-Арены». Первое вбрасывание состоится в 13:00 мск.

Московское «Динамо» располагается на пятой строчке Западной конференции, набрав 62 очка за 47 игр. Положение неплохое, ведь преследующий «Витязь» отстаёт на 12 очков, запас большой, но расслабляться рано. Плюс команда лишь раз уступила за шесть последних игр.

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Накануне дома московский клуб обыграл «Куньлунь» (3:2 Б), а победный буллит реализовал Джордан Уил, который является лучшим бомбардиром команды с 32 очками, набранными за 42 встречи. Домашняя серия игр только набирает обороты, и впереди непростой матч с «Торпедо», но команда вполне готова.

Нижегородское «Торпедо» под руководством Ларионова сейчас идёт на четвёртой строчке Запада, опережая москвичей на одно очко, набрав 63 очка за 47 матчей. Конкуренция высокая, при этом нижегородцы проиграли в одной встрече из девяти последних. Накануне клуб дома обыграл «Спартак» (5:2).

До этого дома удалось выиграть в матче с «Сочи» (5:2). Стабильность — признак мастерства. Лучшим бомбардиром команды является Алексей Кручинин с 38 очками за 47 встреч. Показатели неплохие, однако в последней игре был более заметен Сергей Гончарук, который забил гол и сделал передачу.

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История очных встреч насчитывает 63 матча, в которых у «Торпедо» за это время было лишь 27 побед, при 36 у «Динамо». Хотя и соперники в этом сезоне уже дважды встречались и статистика разделилась поровну — каждый выиграл на своём льду. Подопечные Ларионова играют на выезде — это не радует. Москвичи выигрывали в последних пяти очных встречах дома.

«Торпедо» выиграл в 11 из 23 матчей на выезде, а «Динамо» одержало победы в 15 из 25 игр дома. Чаша весов склоняется в сторону московского клуба, на стороне которого ещё и будет поддержка болельщиков. Недавно команда проиграла во встрече с ЦСКА (2:3 ОТ). Нижегородцы похожи по силе на армейцев, и это вносит свои коррективы.

Сейчас лучше всего взять ставку на то, что «Динамо» не проиграет и тотал будет больше 3.5 шайбы за 1.80. Алексей Кудашов дома тоже не привык проигрывать. У соперников с результативностью порядок. Статистика забитых и пропущенных у «Динамо» — 125:102, у «Торпедо» — 138:106. Цифры очень неплохие, потому ставка на тотал здесь определённо к месту.

Интересно, что уже начались разговоры о том, что «Динамо» может сыграть в плей-офф с «Торпедо». Это наиболее вероятный расклад, и Кудашов признался, что сам это понимает. Правда, говорить об этом слишком много он не стал и отметил, что нужно работать сейчас, а не зацикливаться на возможном плей-офф с нижегородцами. Что ж, это ему должно помочь.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» 8 января 2023 года

Соперники идут плотно в Западной конференции, но в очных встречах москвичи имеют преимущество. Однако Ларионов может создать проблемы, но не на выезде. Алексей Кудашов дома играет отменно, но перестраховаться стоит, ведь соперники сильные. Матч будет интересным, а голов много. Однако хозяева смотрятся предпочтительнее. Проверим комбинированный вариант через тотал больше.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

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