«Динамо» Москва – «Торпедо»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча КХЛ

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Торпедо». Начало встречи — в 13:00 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале KHL.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.98. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент 3.70.
Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 14.0.
Экспресс с коэффициентом 5.74.
Прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист» с коэффициентом 3.01.
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Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.62.
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