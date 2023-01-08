Эксперты оценили шансы Овечкина повторить рекорд 26-летней давности

9 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус». Начало игры — в 1:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.63. Успех «Блю Джекетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин остановился в шаге от повторения рекорда бывшего хоккеиста «Вашингтона» Майка Гартнера. Легенда «Кэпиталз» забивал не менее 30 голов в 17 сезонах в НХЛ — это лучшее достижение в истории лиги.

На счету Овечкина на данный момент 16 таких чемпионатов, а в этом сезоне 29 голов. Единственный раз, когда россиянин не доходил до отметки в 30 шайб, случился в сезоне-2020/2021, сокращённом из-за коронавируса. Тогда капитан «столичных» забил 24 гола. Эксперты оценили шансы Ови повторить рекорд во встрече с «Коламбусом».

До повторения рекорда Овечкину достаточно забросить одну шайбу, коэффициент на это событие – 1.80. Ставки на тотал больше 1.5 шайбы Александра в матче «Вашингтон» — «Коламбус» принимаются с коэффициентом 5.50.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

Главный тренер «Тампы»: Кучеров — один из лучших игроков в НХЛ.

Главный тренер «Коламбуса»: Марченко всегда работает.

Коваленко: готов пригласить Гашека на Донбасс, чтобы изменить его мнение.

Прогноз на матч «Виннипег» — «Ванкувер» с коэффициентом 3.20.