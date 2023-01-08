Эксперты оценили шансы Овечкина повторить рекорд 26-летней давности

9 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус». Начало игры — в 1:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.63. Успех «Блю Джекетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.40.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин остановился в шаге от повторения рекорда бывшего хоккеиста «Вашингтона» Майка Гартнера. Легенда «Кэпиталз» забивал не менее 30 голов в 17 сезонах в НХЛ — это лучшее достижение в истории лиги.
На счету Овечкина на данный момент 16 таких чемпионатов, а в этом сезоне 29 голов. Единственный раз, когда россиянин не доходил до отметки в 30 шайб, случился в сезоне-2020/2021, сокращённом из-за коронавируса. Тогда капитан «столичных» забил 24 гола. Эксперты оценили шансы Ови повторить рекорд во встрече с «Коламбусом».
До повторения рекорда Овечкину достаточно забросить одну шайбу, коэффициент на это событие – 1.80. Ставки на тотал больше 1.5 шайбы Александра в матче «Вашингтон» — «Коламбус» принимаются с коэффициентом 5.50.
Экспресс с коэффициентом 7.93.
Главный тренер «Тампы»: Кучеров — один из лучших игроков в НХЛ.
Главный тренер «Коламбуса»: Марченко всегда работает.
Коваленко: готов пригласить Гашека на Донбасс, чтобы изменить его мнение.
Прогноз на матч «Виннипег» — «Ванкувер» с коэффициентом 3.20.
- 8 января 2023
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