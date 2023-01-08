«Вашингтон» — «Коламбус». Овечкину мало рекордов

9 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.63. Успех «Блю Джекетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» 9 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Коламбус» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (09.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 9 января состоятся шесть встреч. В самой ранней из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Коламбус Блю Джекетс». Первое вбрасывание запланировано на 1:00 мск.

После неудачного отрезка сезона, «Вашингтон» набрал великолепный ход. Он потерпел поражения только в 4 из 16 последних матчей, причём два раза в овертайме — с «Оттавой» (3:4 ОТ) и «Баффало» (4:5 ОТ). Также подопечные Питера Лавиолетта обыграли в дополнительное время «Детройт» (4:3 ОТ) и «Оттаву» (3:2 ОТ).

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Во всех остальных встречах «столичные» одержали результативные победы, в том числе с «Монреалем» (9:2) и с «Коламбусом» (6:2). В обоих случаях шайбы забрасывал Александр Овечкин. Во встрече с «Канадиенс» он оформил хет-трик. В ворота «Блю Джекетс» забил один гол.

Результативность 37-летнего нападающего восхищает. За последние 15 встреч в регулярке он отметился 16 заброшенными шайбами и семью голевыми передачами. Не набрал очков капитан «Кэпиталз» только в трёх матчах за этот период времени — с «Торонто» (5:2), «Рейнджерс» (4:0) и «Нэшвиллом» (2:3).

Игра с «Предаторз» запомнилась сразу несколькими моментами. Для начала отметим, что Овечкин чуть не получил травму. В одном из эпизодов он попытался выполнить силовой приём на защитнике «Нэшвилла» и ударился о бортик. К счастью, обошлось. Также Александр повторил рекорд Алексея Ковалёва по количеству сыгранных матчей в НХЛ среди россиян. Сейчас на его счету 1316 встреч.

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В предстоящем матче Овечкин может повторить ещё один рекорд. Если он забьёт в ворота «Коламбуса», то повторит рекорд бывшего хоккеиста «Вашингтона» Майка Гартнера. Легенда «Кэпиталз» забивал не менее 30 голов в 17 сезонах НХЛ, что является лучшим показателем в истории лиги. На счету россиянина пока что 16 таких чемпионатов.

«Коламбус», в свою очередь, за последние 10 матчей в регулярке одержал только две победы, но одну в игре с замыкающим сводную таблицу НХЛ «Чикаго» (4:1). В последней встрече клуб обыграл «Каролину» (4:3 Б). Во всех остальных встречах он потерпел поражения в основное время и много пропустил, в том числе от «Чикаго» (2:5) в очередном матче.

За этот отрезок времени «Блю Джекетс» пропустили 36 шайб. На дистанции у них отчётливо проглядываются проблемы оборонительного плана. За 38 встреч подопечные Брэда Ларсена пропустили целых 151 шайбу. Больше только у «Сан Хосе» и «Анахайма», но они провели уже по 40 матчей в текущем сезоне.

На данный момент «Коламбус» занимает предпоследнее место в сводной таблице НХЛ. И вряд ли в ближайшее время ситуация станет лучше. Клуб уже лишился шансов на плей-офф. Ему докучает ряд проблем, в том числе травмы. Относительно недавно выбыл из строя из-за повреждения Егор Чинахов.

21-летний перспективный нападающий получил ужасную травму во встрече с «Далласом» (1:2). Всего через 1 минуту и 20 секунд после стартовой сирены на его ногу упал нападающий «Старз» — Йоэль Кивиранта. Сроки восстановления россиянина пока неизвестны. Остаётся только пожелать ему скорейшего выздоровления.

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Как бы там ни было, в предстоящем матче явным фаворитом выглядит «Вашингтон». Во-первых, у него гораздо лучше поставлена игра и, соответственно, лучше результаты на дистанции. Во-вторых, встреча состоится на домашнем стадионе «Кэпиталз». Да и в двух последних очных встречах они одержали победы со счётом 7:2 и 6:2. Возьмём П1 + ТБ 4.5 за коэффициент 1.77.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» 9 января 2023 года

«Вашингтон» одержал победы в основное время в 10 из 16 последних матчей регулярки, порадовав своих болельщиков результативностью. История очных встреч всецело на стороне его уверенной победы. «Коламбус» потерпел поражения в основное время в 9 из 10 последних встреч в НХЛ и много пропустил. Сейчас он является одним из главных аутсайдеров лиги. Выводы напрашиваются сами собой.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 9.63.

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