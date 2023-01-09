«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 9 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.95.



«У бывшего и будущего соперников «Сибири» — минского «Динамо» и «Ак Барса» — есть немало общих черт. Главная из них заключается в том, что обе команды, совсем недалеко ушедшие друг от друга в турнирной таблице, идут по нарастающей. Но дальше, как говорится, начинаются нюансы, главный из которых лежит в области «весовой категории». И если сибирякам в предыдущем туре удалось замучить и придушить «зубров» (пусть и в овертайме), то теперь уже «Ак Барс» станет умучивать и душить новосибирцев. В общем, как в анекдоте: «Это не я бил морду, это мне били морду».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Зинэтула Билялетдинов начал с наведения порядка в защитной линии и, судя по последним результатам, добился в этом направлении определённых успехов. Это означает, что зрителей ожидает достаточно скучный матч с небольшим количеством заброшенных шайб и тоталом, который точно не превысит 7,5. Развернуться нападению «Ак Барса» Билл не даст, поскольку оно будет полностью задействовано в защите своих ворот, а «Сибирь» не разворачивается по определению, потому что даже дома редко играет первым номером — и точно не против «Ак Барса».



По итогам этого не слишком интересного и не слишком результативного матча, как мне видится, гости любым из возможных способов наберут два очка. Причём даже, скорее всего, сделают это уже после завершения основного времени, но на ничью лично я закладываться не возьмусь как на слишком тонкую материю. В овертайме формата «три на три» преимущество «больших татар» должно быть колоссальным, как и в серии послематчевых буллитов – просто за счёт превосходства казанцев в индивидуальном мастерстве. А «Сибирь» если и наберёт одно очко, то весьма удачно отскочит», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.05.



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