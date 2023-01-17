«Куньлунь РС» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь РС» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.53.



«Вообще-то, «Куньлунь» в последнее время играет лучше «Локомотива». По крайней мере, в шести последних матчах у китайских товарищей две победы, а у ярославских только одна. С «Куньлунем», в принципе, все ясно: как его «душить», все знают, если ему дают играть – он играет. А вот к игре железнодорожников вопросов сейчас немало.



Лучшие прогнозы на сегодня.



И самый главный из этих вопросов заключается в том, что в матчах с соперниками из своей «весовой категории» ярославцы перестали забивать. Всухую они проиграли «Трактору», точно так же через матч и московскому «Динамо». Система, бережно пестуемая Игорем Никитиным, когда главное — не пропустить, а уж одну-две «дурочки» как-нибудь закатим, сейчас работает против «Локомотива», и работает, надо сказать, исправно.



В предстоящем матче надежда есть только на одно: «Куньлунь» нельзя отнести к равным соперникам для «Локомотива» даже в пьяном угаре. А с более слабыми командами железнодорожники хоть как-то, но играют. Опять-таки, матч для ярославцев пройдет на выезде, там «Локомотив» вынудит и заставит китайцев играть первым номером, что ему, собственно говоря, и нужно.



Поэтому, как всегда при участии «Локомотива», прогнозирую весьма низовой матч с тоталом, не превышающим 5.5. По итогам этого матча гости все-таки отожмут у китайцев, которым давно уже ничего не нужно, два очка. Но с разгоном под плей-офф спешить пока не будет, «Локомотив» его еще не начинал», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.37.



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