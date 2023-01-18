«Спортинг» Хихон — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спортинг» Хихон – «Валенсия» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.



Ставка: «Валенсия» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.65.



«1/8 финала Кубка Испании. Начинаем с поездки в Хихон, где местный «Спортинг» будет принимать «Валенсию».



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Валенсия» очень неплохо смотрелась в полуфинальной игре Суперкубка Испании с «Реалом», но при Гаттузо она ещё не научилась бить пенальти. Валенсийская команда проиграла в серии пенальти. А теперь надо переключаться на Кубок Испании. Всё-таки уже 1/8 финала. Не забываем, что «Валенсия» — финалист прошлого розыгрыша.



«Спортинг» — команда неприятная, неуступчивая. Но «Валенсия» по всем ресурсам имеет возможность с этим соперником справиться. У «Валенсии» хороший, достаточно молодой, интересный состав. И она сейчас довольно неплохо готова. Да, бывают осечки, как в чемпионате с «Кадисом», когда дома проиграли 0:1, но в целом «Валенсия» должна серьёзно отнестись к сопернику из Сегунды.



У «Спортинга» за последние 10–11 игр всего одна победа, да и та выездная – над «Луго». «Спортинг» играет неровно, все матчи очень низовые. Редко можно встретить, когда много забивают в играх хихонцев.



Я думаю, что будет очень вязкий, тяжёлый футбол в Хихоне. «Валенсия» при Гаттузо умеет играть сбалансированно, как мы это уже видели в матче с «Реалом». Плюс хороший вратарь у валенсийцев. Думаю, у них неплохие шансы не проиграть в основное время. Я бы взял вариант «Х2 и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.65. Верю в «летучих мышей», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 6.52.



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