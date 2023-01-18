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«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: когда матч Кубка Испании, где смотреть, какой канал

«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: когда матч Кубка Испании, где смотреть, какой канал
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19 января в матче за Кубок Испании сыграют «Вильярреал» и «Реал». Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом матча «Реал». Поставить на победу команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 2.43. На «Вильярреал» можно сделать ставку за 2.85. Ничья в основное время идёт за 3.80.

По мнению аналитиков, матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.69, а на ТМ 2.5 дают 2.25. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 1.59.

Экспресс с коэффициентом 6.52.

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