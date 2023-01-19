«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Константина Генича на игру Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.



Ставка: первый гол — «Реал» за 1.85.



«На повестке дня 1/8 финала Кубка Испании, в которой «Вильярреал» примет «Реал». Центральная игра и яркая афиша. Совсем недавно команды играли в чемпионате, и там «Вильярреал» выиграл со счётом 2:1. Победа была добыта по делу, играл лучше.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сейчас «Реал» не в лучшем состоянии. В матчах за Суперкубок с «Валенсией» были проблемы, а матч с «Барселоной» вовсе не удался. Каталонцы были лучше готовы. «Барса» была чётче в исполнении своих задач на матч.



У «Реала» есть травмированные. Но мадридцы всегда славились тем, что умели реагировать на неудачи, а тут ещё и игра на вылет. Мне кажется, что «Реал» правильно подготовится к матчу, а это очередной тест для Анчелотти и его тренерского штаба.



Сейчас разброс в коэффициентах не такой, как перед матчем Примеры. Сейчас «Реал» уже не такой фаворит. «Обе забьют» оценивается в 1.55, но я бы предложил такой вариант: «Реал» забьёт первым.



Учитывая, что «Реал» попал под критику и не очень хорошо готов, если мы берём все 90 минут матча, но на первый тайм его должно хватить, тем более что «Реал» наверняка хочет реваншироваться за недавнее поражение. Поскольку у «Реала» очень опытные футболисты, они знают, как себя подготовить к такому матчу. Хотя надо признать, что и у «Вильярреала» команда немолодая и с опытными исполнителями», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 4.66.



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