«Сибирь» — «Металлург»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Новосибирске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На первой минуте Александр Шаров вывел новосибирцев вперёд. На девятой минуте Николай Голдобин сравнял счёт. Через 63 секунды Илья Морозов забросил вторую шайбу в ворота Эдди Паскуале. В конце первого периода Александр Бурмистров с передачи Егора Коробкина сравнял счёт, забив в меньшинстве. На 31-й минуте Владимир Бутузов после паса Александра Шарова вывел новосибирцев вперёд в третий раз. Точку в матче поставил Никита Коротков, забив на последней минуте в пустые ворота.
Экспресс с коэффициентом 24.80.
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