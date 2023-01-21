Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сибирь» — «Металлург»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

«Сибирь» — «Металлург»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт
Комментарии

В Новосибирске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На первой минуте Александр Шаров вывел новосибирцев вперёд. На девятой минуте Николай Голдобин сравнял счёт. Через 63 секунды Илья Морозов забросил вторую шайбу в ворота Эдди Паскуале. В конце первого периода Александр Бурмистров с передачи Егора Коробкина сравнял счёт, забив в меньшинстве. На 31-й минуте Владимир Бутузов после паса Александра Шарова вывел новосибирцев вперёд в третий раз. Точку в матче поставил Никита Коротков, забив на последней минуте в пустые ворота.

Экспресс с коэффициентом 24.80.

Мартемьянов: главное, удержаться на первом месте в Восточной конференции.

Поветкин поддержал хоккеиста Проворова после ЛГБТ-скандала в НХЛ.

Российские хоккеисты на Матче звёзд НХЛ могут установить новый рекорд.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023