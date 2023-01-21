Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: где смотреть бой UFC 283, во сколько начало, кто фаворит

В ночь с 21 на 22 января на «Jeunesse Arena» в бразильском городе Рио-де-Жанейро пройдёт турнир UFC 283.
В главном бою вечера за чемпионский пояс в полутяжёлом весе сразятся бразилец Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл. В их бою определится потенциальный соперник россиянина Магомеда Анкалаева.
Основной кард турнира UFC 283 стартует в 6:00 мск. Поединок Гловера Тейшейры и Джамала Хилла ориентировочно начнётся не ранее этого времени.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 283 с чемпионским поединком Тейшейра — Хилл можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!» Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Эксперты считают, что победу одержит американский спортсмен, и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.75. Победа Гловера Тейшейры оценена аналитиками в 2.10.
Букмекеры не сомневаются, что поединок закончится досрочной победой одного из спортсменов. Сделать ставку на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 4.50, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.18.
Экспресс с коэффициентом 32.73.
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