«Атлетик» — «Реал»: ставка Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетик» – «Реал» в 18-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.
«Реал» не радовал своих болельщиков в последнее время. Проиграли «Вильярреалу» в чемпионате, не лучшим образом выглядели в игре с «Валенсией», вчистую уступили «Барселоне» в финале Суперкубка.
И на неделе проигрывали со счётом 0:2 тому же «Вильярреалу», но проснулись и вырвали путёвку в 1/4 финала Кубка Испании – 3:2. Должна эта победа взбодрить мадридцев, которые после чемпионата мира находились не в лучших кондициях.
Выезд в Бильбао очень тяжёлый, и «Атлетик» в этом году выступает достойно. «Реалу» ни в коем случае нельзя отпускать далеко «Барселону», будут играть активно вперёд. Сзади, как мы видели, у «Реала» сейчас тихий ужас. И баски наверняка этим воспользуются, тем более у них очень здорово поставлены контратаки и нападение скоростное.
Я поставлю на тотал больше 2.5 мяча. Уверен, что для победы ни тем ни другим одного гола не хватит. Игра будет острой с обеих сторон».
Экспресс с коэффициентом 9.72.
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