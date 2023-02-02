«Бетис» — «Барселона»: результат матча Примеры, как сыграли, кто победил, счёт

В ночь с 1 на 2 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоялся перенесённый матч 17-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Бетис» и «Барселона». Финальный свисток зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Счёт в матче был открыт на 65-й минуте: Бальде ворвался слева в штрафную и в борьбе с Пессельей прострелил во вратарскую, а там Рафинья опередил опекавшего его Абнера и с полутора метров вколотил мяч в сетку. На 80-й минуте Роберт Левандовски забил второй мяч «Барселоны». На 85-й минуте Жюль Кунде срезал мяч в собственные ворота.
«Барселона» набрала 50 очков в 19 матчах и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым «Реал» на восемь очков, но у мадридцев игра в запасе. «Бетис» (31) — шестой.
Экспресс с коэффициентом 7.31.
Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.
«ПСЖ» больше не хочет иметь дел с «Челси» после срыва трансфера Зиеша.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.
- 2 февраля 2023
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 1 февраля 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:31
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
- 31 января 2023
-
19:30
-
18:30
-
18:00
-
17:30