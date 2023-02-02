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«Бетис» — «Барселона»: результат матча Примеры, как сыграли, кто победил, счёт

«Бетис» — «Барселона»: результат матча Примеры, как сыграли, кто победил, счёт
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В ночь с 1 на 2 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоялся перенесённый матч 17-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Бетис» и «Барселона». Финальный свисток зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Счёт в матче был открыт на 65-й минуте: Бальде ворвался слева в штрафную и в борьбе с Пессельей прострелил во вратарскую, а там Рафинья опередил опекавшего его Абнера и с полутора метров вколотил мяч в сетку. На 80-й минуте Роберт Левандовски забил второй мяч «Барселоны». На 85-й минуте Жюль Кунде срезал мяч в собственные ворота.

«Барселона» набрала 50 очков в 19 матчах и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым «Реал» на восемь очков, но у мадридцев игра в запасе. «Бетис» (31) — шестой.

Экспресс с коэффициентом 7.31.

Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.

«ПСЖ» больше не хочет иметь дел с «Челси» после срыва трансфера Зиеша.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.

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