Егор Титов сделал прогноз на матч АПЛ «Ман Сити» — «Астон Вилла»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» в 23-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.73.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Неделю назад «Манчестер Сити» упустил возможность подобраться поближе к «Арсеналу», когда тот уступил «Эвертону». Сейчас новая возможность. Лондонцы сыграли вничью с «Брентфордом», и «Ман Сити» обязан этим пользоваться, иначе борьбы за чемпионство точно не получится.

«Астон Вилла» после двух побед проиграла «Лестеру» — 2:4. В целом Эмери удалось выправить положение бирмингемцев, они уже в середине таблицы, вылет им не грозит, но пока нельзя говорить о стабильности «Астон Виллы». Бывают сильные матчи, бывают очень неудачные.

Конечно, Эмери знает, как нужно выстраивать футбол против команды Гвардиолы, но не уверен, что у него получится это сделать. Только что пропустили четыре мяча от «Лестера», а здесь надо останавливать атаку «Сити», который разозлён поражением от «Тоттенхэма».

Думаю, «Ман Сити» возьмёт своё в домашней игре – выиграет с форой (-1.5)».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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