«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 14 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Торпедо» — «Сибирь».



Ставка: «Сибирь» не проиграет и ТБ 4.5 за 3.54.



«Два с половиной периода домашнего матча предыдущего тура «Сибири» на льду не было. Было что-то аморфное и непонятное, которое получало от «Магнитки» в меньшинстве и нажужжало на одну шайбу только в концовке, когда магнитогорцы, по сути, уже бросили играть. Концовка, безусловно, внушила новосибирским болельщикам определённый оптимизм, но куда с такой динамикой игры и результатов «Сибирь» собирается в плей-офф, совершенно непонятно.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Торпедо» нынче дела тоже не ахти, но тут хотя бы все ясно. Тут речь идёт о роли личности в истории, и личность эта нынче приболела. В отсутствие на лавке Игоря Ларионова вроде бы особых изменений в игре нижегородцев не произошло, а результаты при этом рухнули. Поэтому от «явления Христа народу», а именно от возвращения Легенды на тренерский мостик «Торпедо» напрямую зависит результат предстоящего матча. Который по-любому не будет лёгким ни для одного из соперников (у этих команд давнишняя и страстная взаимная любовь, не такая, конечно, как у «Авангарда» с «Витязем», но всё равно).



Пока о возвращении Ларионова ничего не слышно, и в клубе надёжной информации по этому вопросу нет. Поэтому считаем без него, а без него у «Сибири» есть шансы. Предположу достаточно средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, который превысит 4.5. А по итогам этого противостояния «Сибирь» наберёт в Нижнем Новгороде одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.82.



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