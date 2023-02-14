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«Милан» — «Тоттенхэм»: прогноз Эльвина Керимова на встречу 1/8 финала ЛЧ

«Милан» — «Тоттенхэм»: прогноз Эльвина Керимова на встречу 1/8 финала ЛЧ
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Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Встречаются две проблемные команды, которые в своих чемпионатах располагаются на пятых местах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» наконец-то прервал свою серию из семи матчей без побед, одолев «Торино» в очень тяжёлом матче. Мне кажется, что «Милан» на победу не наиграл. Надо сказать, что проблемы «Милана» никуда не делись, плохо работает прессинг у Пиоли. У ворот «Милана» очень много моментов создаётся.

«Тоттенхэм» в последнем туре чемпионата Англии потерпел самое своё крупное поражение, уступив «Лестеру». «Тоттенхэм» играет нестабильно, то победа над «Сити», то крупное поражение. К Конте есть вопросы, ходят слухи, что даже может покинуть команду по итогам сезона. В Милане Конте, который тренировал «Интер» и играл за «Ювентус», ожидает жаркий приём.

Мне кажется, что на выезде Конте рисковать не будет, а положится на свои сильные стороны. Не думаю, что и «Милан» будет рисковать, но надо обеспечить себе хороший результат перед ответной игрой.

В целом не думаю, что игра будет зрелищной. Выберу вариант ТМ 2.5. Первый тайм наверняка будет закрытым, а потом, может, будут голы, но вряд ли много», — сказал Керимов.

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