«Милан» – «Тоттенхэм». Поддержки Ибрагимовича будет мало

Тео Эрнандес рассказал, что Златан для них — играющий тренер, но в этом случае бессильна даже его помощь.

14 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» – «Тоттенхэм». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение миланскому клубу в этом матче: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Тоттенхэма» оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.45.

Лучшие прогнозы на ЛЧ.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» 14 февраля 2023 года

Букмекеры думают, что матч «Милан» – «Тоттенхэм» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» (14.02.2023)

14 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» пройдёт встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Команды подходят ко встрече не в лучших кондициях. Особенно это касается «Милана», который только в прошлой встрече прервал четырёхматчевую серию поражений. «Россонери» с трудом и минимально обыграли «Торино» (1:0). Говорить, что они выходят из кризиса, пока рано.

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«Тоттенхэм» в плане результатов смотрится чуть лучше, но и он далёк от идеала и довольно непредсказуем. После победы в матче с «Ман Сити», «шпоры» умудрились уступить «Лестеру». Это говорит о нестабильности команды.

Можно вспомнить, что на групповом этапе «Милан» уже встречался с английской командой, и ничего хорошего из этого не вышло. «Челси» проваливает текущий сезон в Англии, находится в таблице ощутимо ниже «Тоттенхэма», но смог дважды обыграть итальянцев — 2:0 и 3:0, однако это не говорит о том, что «шпоры» сильнее «Милана».

«Милан» на выходных не только прервал неудачную серию, но и впервые за зиму смог не пропустить. С одной стороны, явный плюс, а с другой – это был всего лишь «Торино», чья атака даже в Италии котируется очень низко. Повторить подобный трюк в матче с «Тоттенхэмом», у которого есть Кейн, будет сложно.

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У «шпор» может быть схожая проблема. Уго Льориса сильно критиковали последние пару лет — что с возрастом он стал менее надёжен. Отчасти так оно и было, но в первом же матче без травмированного француза «Тоттенхэм» пропустил четыре мяча. Оказалось, что у лондонцев нет достойной альтернативы, а Фрейзер Форстер давно не тянет нужный уровень.

Можно было бы предположить, что с такой игрой в обороне и потерей основных вратарей у обеих команд мы можем увидеть результативный матч, но, скорее всего, этого не случится. Антонио Конте большой любитель осторожной тактики, особенно в матчах с серьёзными соперниками. Плюс можно сделать ставку на ответный матч в Лондоне.

«Милан» на ничью не согласится, однако сейчас он не в том состоянии, чтобы диктовать свои условия даже такому «Тоттенхэму». С атакой у подопечных Стефано Пиоли дела идут отвратительно, зимой «россонери» могли стабильно забивать только командам, которые ниже классом. А те, кто посильнее, их даже не подпускали к своим воротам. Поставим на ничью за 3.45.

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К слову, уже поправился легендарный Ибрагимович, и в матче с «Торино» он помог своим одноклубникам — пусть даже морально. Тео Эрнандес сказал, что Златан для них — это играющий тренер. Также он отметил, что победу во встрече с туринцами клуб одержал в том числе благодаря шведу.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» 14 февраля 2023 года

Игра может стать демонстрацией того случая, когда одним победа не сильно нужна, а вторым на неё не хватает сил. Осторожный стиль игры от Конте помешает раскрыться и продемонстрировать свои сильные стороны «Милану». «Шпоры» без риска доведут матч до ничейного результата, чтобы потом решить исход встречи уже дома.

Ставка: ничья за 3.45.

Экспресс с коэффициентом 6.04.

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