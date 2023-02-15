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ЦСКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 15 февраля

ЦСКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 15 февраля
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 4.4.

«У Игоря Никитина всегда особый настрой на бывшую команду. Неслучайно в четырёх предыдущих матчах сезона всё заканчивалось в одну шайбу. Вот и сейчас «Локомотив» упрётся – и, скорее всего, победит. Ярославцы в более хорошей форме. К тому же они уже две недели играют на минималках, не выкладываясь, ведь для побед над соперниками уровня ХК «Сочи» и «Амура» можно и сыграть «в полконька».

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА же, наоборот, провёл серию тяжёлых матчей с клубами-грандами и выглядит вымотанным. Неслучайно армейцы доигрались до буллитов в столичном дерби в воскресенье – хотя «Локомотив» тех же самых динамовцев в пятницу прихлопнул и не заметил», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.75.

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