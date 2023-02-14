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ЦСКА — «Локомотив», прогноз на матч КХЛ 15 февраля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

ЦСКА — «Локомотив». Фёдоров бережёт силы
Александр Ничипорук
ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ
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Армейцы сосредоточились на подготовке к плей-офф. Результативность отошла на второй план.

15 февраля состоится матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91, а шансы ярославского клуба оценены в 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 15 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» не порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 2.08, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 1.75. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» (15.02.2023)

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15 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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15 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. В одной из них на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в Москве ЦСКА примет «Локомотив». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Команда Сергея Фёдорова занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 62 играх. Армейцы сосредоточились на подготовке к защите Кубка Гагарина и не собираются тратить много сил в оставшихся встречах. Похоже, борьба за лидерство отошла на второй план. Однако за вторую строчку армейцы ещё поборются.

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ЦСКА последние семь недель провёл на приличном уровне, но не безупречно. Подопечные Сергея Фёдорова выиграли 13 из 20 последних игр. Красно-синие в матчах с «Куньлунем» (7:4), «Салаватом Юлаевым» (4:2) и «Барысом» (5:6 ОТ) порадовали результативностью. Михаил Григоренко за шесть февральских матчей забил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

За таким ЦСКА было приятно наблюдать, но в последних матчах акцент вновь сместился на оборону. В четырёх последних матчах регулярного чемпионата КХЛ подопечные Сергея Фёдорова провели на скамье штрафников лишь две минуты. Похоже, что тренерский штаб готовится к плей-офф и занялся дисциплиной.

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«Локомотив» проводит один из лучших своих сезонов за последние годы. Подопечные Игоря Никитина здорово прибавили — выиграли 8 из 10 игр. Сейчас ярославский клуб располагается на второй строчке в Западной конференции, набрав 86 очков за 64 встречи, столько же очков у ЦСКА. Железнодорожники наверняка попробуют удержать за собой второе место, в попытках повторить лучший результат с сезона-2015/2016.

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В последних 10 встречах ярославцы пропустили лишь девять шайб. Забили в два раза больше, но лишь в четырёх встречах забрасывали более трёх шайб. К слову, «Локомотив» является одной из худших команд лиги в плане результативности. Игроки забивают в среднем 2,36 гола за игру. Только шесть клубов хуже.

Однако при этом ярославцы остаются лучшими в КХЛ в плане надёжности — пропускают в среднем 1,75 шайбы за игру. Здесь стоит отметить феноменальную игру Даниила Исаева и не менее уверенные действия Ивана Бочарова в воротах. ЦСКА и «Локомотив» провели 61 личную встречу. Преимущество на стороне хозяев: у армейцев 36 побед в активе, а железнодорожники записали на свой счёт 25 выигранных матчей. Разность шайб в пользу команды Сергея Фёдорова — 146:121.

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Обе команды отличаются надёжной игрой в обороне. Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА, но похоже, что команда Сергея Фёдорова не готова в преддверии плей-офф тратить много сил. Ввиду этого есть все основания полагать, что матч не порадует обилием голов. Подопечные Никитина намерены побороться за второе место в конференции. Предлагаем ставку «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы» за коэффициент 2.47.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 15 февраля 2023 года

Армейцы не отличаются стабильностью в последних матчах, но спады у команды Сергея Фёдорова кратковременны. Москвичи явно берегут силы и хоккеистов. Игра в атаке отошла на второй план, а оборона вышла на первый. «Локомотив» допускает минимум ошибок в защите. В последних 10 матчах ярославцы пропустили всего девять голов. Отсюда ставка на ничью или победу гостей через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.47.

Ставка: ничья или победа «Локомотива» через тотал меньше 4.5 шайбы за 2.47.

Экспресс с коэффициентом 11.88.

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Прогноз на матч «Авангард» – «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.95.

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Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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