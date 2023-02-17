«Сассуоло» — «Наполи»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция, прямой эфир

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17 февраля состоится матч 23-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Наполи». Начало – в 22:45 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех чёрно-зелёных оценивается аналитиками в 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.33.

Букмекеры верят, что матч «Сассуоло» – «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53.

Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

Прогноз на матч «Сассуоло» — «Наполи» с коэффициентом 7.30.

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