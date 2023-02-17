«Сассуоло» — «Наполи»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция, прямой эфир

17 февраля состоится матч 23-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Наполи». Начало – в 22:45 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!»
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех чёрно-зелёных оценивается аналитиками в 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.33.
Букмекеры верят, что матч «Сассуоло» – «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53.
Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Прогноз на матч «Сассуоло» — «Наполи» с коэффициентом 7.30.
Вице-президент судейского комитета Испании шантажировал «Барселону».
Агент: в Израиле критиковали Дасу за переезд в Россию.
УЕФА подтвердил факт начисления России баллов за нынешний сезон еврокубков.
Худяков: в «Локомотиве» просто не понимали, что от них требуют немцы.
- 17 февраля 2023
-
20:15
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:20
- 16 февраля 2023
-
22:15
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45