«Сассуоло» — «Наполи». Хвича движется к цели

Кварацхелия верен своему клубу и думает только о чемпионстве. Даже интерес со стороны «Реала» ему неважен.

17 февраля состоится матч 23-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Наполи». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех чёрно-зелёных оценивается аналитиками в 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.33.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сассуоло» — «Наполи» 17 февраля 2023 года

Букмекеры верят, что матч «Сассуоло» – «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Серии А «Сассуоло» — «Наполи» (17.02.2023)

В ближайший уикенд состоится 23-й тур чемпионата Италии по футболу. Открывает его встреча в Сассуоло, где на стадионе «Мапеи» местный одноимённый клуб примет лидера — «Наполи». Стартовый свисток в матче будет дан в 22:45 мск.

Не станет откровением тот факт, что «Сассуоло» в этом сезоне не является серьёзной угрозой фаворитам. Зелёные пока бесконечно далеки от еврокубковой зоны, но продолжают бороться за сохранение прописки в элите. Сейчас хозяева оторвались от подвала турнирной таблицы на семь очков, но комфортной эту дистанцию считать нельзя.

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Тем не менее для встречи с лидером чемпионата более подходящего времени хозяевам не придумать. Впервые с конца сентября «Сассуоло» не только смог одержать победы в двух матчах подряд, но и не проигрывает в четырёх встречах. За этот период подопечные Алессио Дионизи набрали восемь очков из 12 возможных.

Стоит отметить, что очки «Сассуоло» отбирал лишь у представителей верхней части таблицы. Крепких «Монцу» (1:1) и «Удинезе» (2:2), умело действующих на контратаках, обыграть не удалось. В то же время чёрно-зелёные уверенно обыграли «Милан» (5:2) и «Аталанту» (1:0).

Ко всему прочему «Сассуоло» великолепно выступает на своём поле в матчах с «Наполи». Уже восемь лет хозяева неизменно оказывают сопротивление фавориту, забивая хотя бы один гол. Более того, в семи последних играх команда уступила неаполитанцам всего один раз с минимальным счётом.

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Разумеется, всё это едва ли сказывается на перспективах «Наполи», ведь равных ему в итальянском чемпионате до сих пор нет. Неаполитанцы разбираются с соперниками разного уровня, практически не испытывая проблем. Они одержали победы в шести последних матчах подряд в Серии А, но только «Рома» Жозе Моуринью смогла проявить характер.

Нападение «Наполи» давно работает без сбоев и забивает по три мяча в двух турах подряд. Звёздная связка Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена не собирается расслабляться – оба забили по голу в ворота «Кремонезе» неделю назад. На счету этого дуэта уже 26 мячей в чемпионате на двоих, и оба в тройке бомбардирской гонки.

Статус фаворита «Наполи» бесспорен, и сейчас нет причин полагать, что он оступится, но надо понимать, что команде Лучано Спаллетти предстоит исторически неудобный выезд в сложный период сезона. Во-первых, на следующей неделе у гостей первый матч плей-офф Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Эта игра должна стать приоритетом, поэтому не исключено, что тренер провернёт ротацию.

Во-вторых, отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате увеличился до 15 очков. Конечно, это вовсе не повод расслабляться, однако право на ошибку у «Наполи» есть. Давление острой необходимости в победе отсутствует, поэтому команда может сыграть в более сдержанном стиле, нежели обычно.

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«Сассуоло» постарается продлить успешную серию матчей с «Наполи». Сейчас хозяева в отличной форме и способны доставить проблем сопернику в атаке. Естественно, команда Спаллетти даже не в основном составе должна добывать очки с явным аутсайдером, однако сейчас у неё есть другие и более важные цели. Видится, что предстоящий выезд не станет для гостей лёгкой прогулкой, поэтому рассмотрим ставку «Наполи» не проиграет и «обе забьют» с коэффициентом 2.05.

Недавно появились слухи об интересе «Реала» и нескольких других клубов к Хвиче. Агент грузинского футболиста решил дать ответ, что только с ним спортсмен обсуждает эти темы. Он подтвердил, что к Кварацхелии есть интерес и со стороны многих других клубов, но сам Хвича думает только о чемпионстве с «Наполи» и не видит себя ни в какой другой команде Серии, это его дом — в Неаполе.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Сассуоло» — «Наполи» 17 февраля 2023 года

В отличие от последних матчей «Наполи», интрига обещает сохраняться как можно дольше. Лидер пока никому не позволяет усомниться в своём превосходстве, отрыв от преследователей растёт, но график предстоит сложный. Впереди у неаполитанцев игра в Лиге чемпионов, поэтому отдавать все силы в пятницу они, вероятно, не станут. «Сассуоло» может за это наказать, ведь он в отличной форме, не проигрывая четыре тура подряд, а с «адзурри» дома у них исторически хорошие показатели. Тем не менее верить в сенсацию тоже не станем – гости не уступят.

Ставка: «Наполи» не проиграет и обе забьют за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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