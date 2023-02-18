«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» в 24-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Ливерпуль» перед игрой с мадридским «Реалом» проведёт сложнейший матч с «Ньюкаслом» на выезде. Непредсказуемая встреча. В этом сезоне «сороки» идут здорово, находятся на четвёртом месте в таблице, претендуя на путёвку в Лигу чемпионов, а «Ливерпуль» только девятый.

Если он хочет в главный турнир Европы на будущий сезон, то обязан обыгрывать как раз «Ньюкасл». В случае победы он будет отставать по потерянным всего на три очка, это отыграть реально.

«Ньюкасл» за весь сезон проиграл только один раз. Это лучший показатель в АПЛ, но уж очень много ничьих у команды: к примеру, в пяти последних встречах только одна победа, но четыре ничейных результата. И запас перед конкурентами потихоньку уменьшился.

В 11 матчах дома «Ньюкасл» ни разу не проиграл и пропустил всего шесть мячей. Учитывая, что «Ливерпуль» уже не так грозен в атаке, думаю, этот матч вряд ли получится очень результативным. Каждый мяч будет невероятно важен. Допускаю, что один гол может решить судьбу встречи.

Единственное поражение «Ньюкасл» потерпел как раз от «Ливерпуля» — 1:2. Но сейчас он будет действовать ещё осторожнее и собраннее. Поэтому ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Гостям нужно не забывать об игре с «Реалом» на предстоящей неделе».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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