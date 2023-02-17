«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Эдди Хау негостеприимен

18 февраля состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу «Ньюкасла» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Победа «Ливерпуля» оценена в 2.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 18 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.08. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Ливерпуль» (18.02.2023)

Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Ливерпуль» состоится 18 февраля в городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

«Ньюкасл» с новыми владельцами превратился из амбициозного проекта в команду с результатами. Чтобы подкрепить статус-кво, «сорокам» не хватает одного ― трофея. Уже через неделю у подопечных Эдди Хау будет такая возможность ― в финале Кубка лиги Англии они сыграют с «Манчестер Юнайтед». Прежде проведут два непростых матча в АПЛ.

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За полтора года шейхи потратили € 285 млн на новичков. Результат преобразования налицо — «Ньюкасл» за 22 тура АПЛ лишь раз потерпел поражение — уступил как раз таки «Ливерпулю» (1:2). В 10 матчах «сороки» выиграли, и 11 встреч завершились ничейным результатом.

С 41 очком в активе команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. На фоне эпидемии ничейных результатов отставание от выше расположившихся «МЮ» и «Ман Сити» увеличилось до пяти и 10 очков соответственно.

Ключ к успехам «Ньюкасла» лежит в надёжной обороне. Вратарь Ник Поуп за последние 13 туров пропустил лишь четыре мяча и девять раз сохранил ворота на замке, совершив 24 сейва. Однако есть претензии к игре в атаке. Дело в том, что за последние семь туров АПЛ «сороки» забили лишь шесть голов, три из которых в ворота «Лестера».

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Тренерский штаб явно недоволен качеством игры форвардов в завершающей стадии: Александер Исак всё ещё не набрал форму, наиграв лишь 374 минуты. Крис Вуд чаще выходил на замену, но не продемонстрировал нужных качеств и был отдан в аренду. Поэтому Эдди Хау зимой откровенно переплатил за нападающего «Эвертона» Энтони Гордона и также не получил ожидаемого эффекта.

Теперь «Ньюкасл» видит только одну приоритетную цель — Кварацхелия. Клуб хочет заполучить Хвичу и готов заплатить за его трансфер € 100 млн. Теперь осталось только вести переговоры и дожидаться следующего окна, в которое можно будет сделать предложение.

«Ливерпуль» не отличается стабильностью результатов по ходу сезона. Сейчас команда переживает не лучшие времена. За последние пять туров подопечные Юргена Клоппа набрали лишь четыре очка — в домашних встречах сыграли вничью с «Челси» (1:1) и победили «Эвертон» (2:0). В матчах на выезде мерсисайдцы испытывают серьёзные проблемы — выиграли лишь в 2 из 10 игр в АПЛ.

Непривычно видеть «Ливерпуль» на девятом месте. Впрочем, в последний раз команда финишировала у экватора турнирной таблицы в дебютном сезоне Юргена Клоппа. Однако тогда немецкий специалист принял мерсисайдцев по ходу сезона и в итоге вывел их в финал Лиги Европы.

У Клоппа не получается ни полноценно интегрировать Коди Гакпо в состав, ни отладить игровые механизмы из продолжающейся эпидемии травм. «Ливерпуль» в показателях владения мячом и активности игры в атаке уступает лишь «Ман Сити». Однако на фоне вышеупомянутых причин заметно просел в завершающей стадии. За последние восемь официальных игр мерсисайдцы забили лишь семь голов.

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«Ньюкасл» в домашних стенах не проигрывает с мая 2022 года — в 17 матчах подряд, 11 из которых завершились победами. Ключ к успеху подопечных Эдди Хау лежит в надёжной обороне. «Ливерпуль» далёк от оптимальной формы и не впечатляет результатами выездных матчей. Мы бы рекомендовали заключить пари на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.08.

Прогноз и ставки на матч 24-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 18 февраля 2023 года

«Ньюкасл» за последние 13 матчей в АПЛ пропустил лишь четыре мяча и в девяти встречах сохранил ворота в безопасности. «Ливерпуль» переживает тяжёлые времена. Команда Юргена Клоппа не впечатляет результативностью, за семь матчей после возобновления чемпионата забив лишь восемь голов. При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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