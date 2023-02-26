«Альмерия» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Альмерия» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Альмерия» после нескольких успехов в начале второй части сезона резко сдала и стала проигрывать всем подряд. Клуб уступил трижды кряду и опустился вплотную к зоне вылета, опережая ее лишь по дополнительным показателям. Это однозначно не внушает позитива игрокам и руководству перед приездом гранда и лидера таблицы, ведь следующая потеря очков может загнать коллектив в опасный сектор.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Барселоны», то клуб продолжает штамповать победы в чемпионате и довел свою серию выигрышей до семи туров. «Сине-гранатовые» на днях уступили «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы, отдав немало сил, и теперь могут целиком сконцентрироваться на внутреннем первенстве. Каталонцы продолжают демонстрировать феноменальное качество обороны в чемпионате и практически неуязвимы сзади даже в гостевых встречах.

На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и все завершится вполне предсказуемо. «Альмерия» слишком слаба для равной оппозиции с таким серьезным оппонентом и вряд ли продержится долго. Однако, с учетом усталости каталонцев после еврокубковой игры — отличиться хозяевам вполне по силам, ведь они решительно будут настроены прервать серию поражений. Я считаю, что гости спокойно возьмут свои три балла, но стоит ждать взаимности в результативных действиях», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

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