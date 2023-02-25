«Альмерия» — «Барселона». Хави реабилитируется за вылет из Лиги Европы

26 февраля состоится матч Примеры «Альмерия» — «Барселона». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.43. Успех «Альмерии» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Альмерия» — «Барселона» 26 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Альмерия» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Альмерия» — «Барселона» (26.02.2023)

После поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» на этой неделе «Барселона» возвращается к внутреннему чемпионату в эти выходные. Команда выбыла из Лиги Европы на стадии плей-офф, а Хави собирается дать правильный настрой своим подопечным на выездную встречу с «Альмерией».

«Барселона» боролась на равных с «МЮ» на протяжении всех двух матчей в Лиге Европы. Многие верили в победу каталонцев, но после захватывающей ничьей со счётом 2:2 в Испании, «Барселона» проиграла со счётом 1:2 на «Олд Траффорд».

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В начале матча всё выглядело отлично для «Барсы», так как Роберт Левандовски реализовал пенальти на 18-й минуте. Однако два пропущенных гола во втором тайме выбили каталонцев из турнира.

Теперь всё внимание переключилось на Испанию. «Барселоне» предстоит провести очередное «эль класико» с мадридским «Реалом» в Кубке страны в начале марта.

Несмотря на то что команда Хави пропустила в общем четыре гола от «МЮ» за два матча, у неё по-прежнему лучшая оборона на континенте. На данный момент каталонцы пропустили всего семь мячей и продолжают бить рекорды по количеству пропущенных голов.

Они также проиграли в чемпионате только мадридскому «Реалу» и сыграли вничью в двух других встречах, что позволяет им опережать мадридцев на восемь очков.

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В минувшие выходные «Барселона» обыграла «Кадис» на «Камп Ноу», когда Серхи Роберто и Левандовски забили голы в последние две минуты первого тайма. Это позволило продлить победную серию в Примере до семи встреч с момента ничейного результата в игре с «Эспаньолом» в конце 2022 года.

Более того, каталонцы также обыграли «Реал» в финале Суперкубка.

Что касается «Альмерии», то она потерпела три поражения подряд. Сначала её обыграл «Райо Вальекано», затем «Бетис» одержал победу со счётом 3:2, а позже «Жирона» разгромила 6:2, что стало самым крупным поражением Руби в этом сезоне в качестве главного тренера клуба.

В результате его команда занимает 17-е место, а выше зоны вылета находится только благодаря разнице мячей. С другой стороны, лишь «Эльче», находящийся на последнем месте, пропустил больше «Альмерии», у которой 40 мячей, в пассиве, а забито 27.

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