Джейк Пол — Томми Фьюри: во сколько начало, коэффициенты и прогнозы, где смотреть онлайн

В ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский вечер. В главном бою сразятся Джейк Пол и Томми Фьюри.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Американец является известным блогером, но успел набить приличный рекорд в боксе – 6-0. Британец имеет более весомую статистику – 8-0. Он является профессиональным боксёром и братом легендарного Тайсона Фьюри.

Боксёрский вечер с главным боем Джейка Пола и Томми Фьюри стартует в 22:00 мск. Сам долгожданный поединок начнётся не ранее 1:00 мск.

Официального эфира в России не планируется.

Эксперты «Фонбет» не сомневаются в победе Джейка и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.67. Шансы Томми Фьюри оценены в 2.47.

Аналитики уверены, что бой Джейк Пол — Томми Фьюри продлится всю дистанцию. Поставить на тотал больше 7.5 раунда можно с коэффициентом 1.60. Тотал меньше 7.5 раунда идёт за 2.20. Сделать ставку на победу Джейка нокаутом можно за 3.95 по линии «Фонбет», использовав фрибет 2000 рублей.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

Глава UFC допустил возможнсть реванша между Махачевым и Волкановски.

Спэнн прокомментировал отмену боя с Крыловым.

Президент UFC Уайт: бой между Крыловым и Спэнном может пройти через 2 недели.

Российский боец UFC Крылов рассказал, почему отказался от боя со Спэнном.