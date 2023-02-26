Джейк Пол — Томми Фьюри. Родственные связи с Цыганским королём не спасут

В ночь с 26 на 27 февраля состоится боксёрский поединок Джейк Пол – Томми Фьюри. Начало запланировано на 1:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитом Пола: поставить на победу Джейка можно с коэффициентом 1.65. Успех Фьюри оценён экспертами в 2.47. Ставки на ничью принимаются за 14.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Джейк Пол — Томми Фьюри

В «Фонбет» считают, что поединок Джейк Пол – Томми Фьюри будет продолжительным: тотал больше 7.5 раунда идёт за 1.62, а тотал меньше 7.5 раунда — за 2.15. Ставки на полный бой принимаются с коэффициентом 1.78. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на бой Джейк Пол — Томми Фьюри (27.02.2023)

Стоит отметить, что это вполне подходящий бой для обоих бойцов с точки зрения конкуренции. Оба доказали, что способны справиться с соперниками такого уровня, с которыми они дрались ранее, и у обоих есть средства и ресурсы для организации сопоставимых бойцовских лагерей.

Между разговорами и сомнениями в истинных качествах обоих бойцов на ринге есть другая сторона. Эти боксёры давно нуждались в сопернике именно такого уровня, с которым им предстоит встретиться в воскресенье.

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Фьюри, вероятно, немного лучше в техническом плане, но он ещё не показывал свой максимум, потому что были соперники совершенно другого уровня. Его джеб очень хорош и может оказаться самым большим препятствием для Пола. Если Фьюри сможет чаще использовать свой джеб, то этого может быть достаточно, чтобы набрать очки.

Между тем Пол обладает законной нокаутирующей силой одного удара. Он явно становится лучше от боя к бою, демонстрируя готовность учиться и расти, а также многие недооценивают его адаптацию к сопернику во время поединка.

Пол хорошо обрабатывает информацию, которую получает по ходу боя, и использует её для нанесения сильных ударов, а также остаётся приверженцем ударов по корпусу. Однако Джейк может попасть в ситуацию, когда ему просто не хватит количества ударов, потому что он выжидает своего коронного.

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Что угодно можно сказать о соперниках Пола, но он провёл ряд боёв с людьми, которые не боялись выступать на самой большой сцене и выходили на ринг с расчётом на победу. Джейк смог справиться с этими людьми и вырос на этом пути. Фьюри ещё не сталкивался с соперником такого уровня.

Поскольку Пол, естественно, более крупный по габаритам, с более агрессивным подходом к поединкам, кажется правильным отдать победу в этом поединке ему. Стоит также отметить, что Пол провёл восемь раундов — столько длится этот бой — дважды, в то время как Фьюри провёл полные шесть раундов только один раз.

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Удар по корпусу Пола может сыграть большую роль в исходе поединка. Рекомендуем поставить на победу Джейка нокаутом за коэффициент 3.95 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер всем дарит фрибет 2000 рублей. Использовать его можно для ставки на этот бой или любое другое событие.

Ставка: победа Джейка Пола нокаутом за 3.95.

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