«Бетис» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Реал» в 24-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Реал» в четверг играл с «Барселоной» в Кубке Испании, а «Бетис» среди недели не играл, поэтому должен быть посвежее. Но у севильцев огромные потери и громадные проблемы в атаке. Фекир выбыл до конца сезона, Каналес не сыграет. «Бетис» играет максимально неровно, плюс «Реал» в гостях против «Бетиса» в последнее время играет гораздо лучше, чем на своём поле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» понимает, что надо быстро переключиться с неудачи в Кубке Испании на чемпионат и стараться догнать «Барселону». Очки терять нельзя. Но в обороне «Реала» имеются определённые проблемы, он редко когда не пропускает. Думаю, что вариант «обе забьют» – оптимальный в этом матче. Виллиан Жозе и Борха Иглесиас могут огорчить «Реал», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.32.

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