«Бетис» — «Реал». Анчелотти загладит вину перед руководством

В Мадриде недовольны последним результатом клуба и винят в этом тренера.

5 марта 2023 года состоится матч Примеры «Бетис» — «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.75. Шансы «Бетиса» оценены в 4.60. Заключить пари на ничью предлагается за 3.85.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Бетис» — «Реал» 5 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Бетис» — «Реал» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.97. Ставки на то, что «Реал» выиграет со счётом 1:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» (05.03.2023)

Мадридский «Реал» будет стремиться не отставать от «Барселоны» в борьбе за титул чемпиона Ла Лиги, когда в воскресенье вечером на стадионе «Сесар Сото Градо» встретится с «Бетисом».

После 23 матчей «Реал» занимает второе место в таблице, отставая на семь очков от «Барселоны» и на восемь очков от третьего места «Реала Сосьедад». Тем временем «Бетис» занимает пятое место в турнирной таблице. Однако стоит отметить, что команда Мануэля Пеллегрини отстаёт от «сливочных» на 12 очков.

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В прошлом туре «Бетис» одержал победу в матче с «Эльче» со счётом 3:2, причём Виллиан Жозе забил победный мяч в конце второго тайма. В результате «Бетис» подходит к воскресному матчу с трёхматчевой победной серией, обыграв «Альмерию» и «Вальядолид», а затем «Эльче».

При этом стоит отметить, что «Бетис» проиграл в пяти из девяти последних матчей во всех соревнованиях, а последняя ничья была зафиксирована в декабре. Имея единственную победу в семи предыдущих домашних матчах, «Бетис» может с трудом сдержать натиск мадридского «Реала».

Что касается «сливочных», то они приходят к этой игре после поражения в «эль класико» в полуфинале Кубка – 0:1. Поражение в четверг положило конец шестиматчевой беспроигрышной серии «Реала», пять побед подряд предшествовали ничьей 1:1 с «Атлетико».

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Если взглянуть на картину в целом, то подопечные Карло Анчелотти проиграли всего в 2 матчах из последних 13, одержав девять побед.

Что ещё лучше, «Реал» забивал как минимум один гол в каждом из последних восьми выездных матчей с «Бетисом», так что в воскресенье им не придётся долго возиться у ворот соперника.

В сентябре «Реал» одержал победу со счётом 2:1 в очной встрече с «Бетисом», продлив свою беспроигрышную серию с клубом до пяти матчей.

Учитывая, что «Бетис» выиграл только в 2 из последних 10 встреч со «сливочными», команда Анчелотти имеет все шансы взять три очка и в этот раз.

Проиграв в середине недели заклятому сопернику «Барселоне», «Реал» будет стремиться отыграться и продлить свой успех в матче с «Бетисом».

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Также отметим, что руководство «Реала» разочаровано тактикой главного тренера команды Карло Анчелотти в матче с «Барселоной». Это может повлиять на мотивацию футболистов.

Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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