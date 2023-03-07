«Витязь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру первого раунда плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Витязь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.51.

«Потратив первый матч и одну победу на доскональное изучение соперника, «Локомотив» засучил рукава и принялся делать свою любимую работу: взял противника за горло двумя руками и начал медленно и планомерно душить. Думается, что в этой серии всё уже предельно ясно: «Витязь» может хрипеть, может пытаться вырваться и может даже выскользнуть на период-другой, но через два матча он будет лежать бездыханным, а «Локомотив» будет смотреть, кого там судьбинушка подбросила ему на второй этап Кубка Гагарина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, «Витязь» и сам прекрасно понимает, что сезон для него завершается, причём исходя из реалий, завершается отнюдь не досрочно, а прямо-таки тютелька в тютельку. Конечно, подмосковной команде хочется на прощание хлопнуть дверью, причём так хлопнуть, чтобы дверь вылетела вместе с косяком, но… Но дверь с той стороны придерживает «Локомотив», и тут особенно не расхлопаешься.

Поэтому вновь прогнозирую не слишком богатый на заброшенные шайбы матч с тоталом ниже 5.5. По итогам этого матча «Локомотив» одержит третью победу», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

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