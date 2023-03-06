«Витязь» — «Локомотив», четвёртый матч. Никитин близок к тому, чтобы решить задачу

7 марта состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Витязь» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения гостям. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.00, успех «Витязя» оценён экспертами в 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Витязь» — «Локомотив» 7 марта 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Витязь» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.62. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Витязь» — «Локомотив» (07.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 7 марта запланированы четыре встречи розыгрыша Кубка Гагарина. Отдельное внимание стоит уделить четвёртой игре серии между «Витязем» и «Локомотивом», которая пройдёт на льду «Арены-Балашиха». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу ярославской команды.

В последней встрече подопечные Игоря Никитина не оставили шансов «Витязю» (4:0). Вот что значит клуб с лучшей обороной в регулярном чемпионате. Даниил Исаев впервые в карьере сыграл «на ноль» в плей-офф Кубка Гагарина, отразив 31 бросок. 21-летний Даниил Тесанов оформил дубль, а Рушан Рафиков забил гол и сделал два ассиста.

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У Вячеслава Буцаева остались вопросы к судейской бригаде, а также команду подкосили две шайбы в меньшинстве. Эмоции ребят были на высочайшем уровне, но где-то даже перехлёстывали, и это выходило боком. Как в ситуации с защитником хозяев Джереми Роем, которого удалили до конца матча. И когда Виталий Попов силовым приёмом на Данииле Тесанове разбил стекло на арене. Старый «Витязь» вернулся?

До этого же «Локомотив» дома обыграл соперника (6:2) во втором матче серии, но в первом — сенсационно уступил (0:1 ОТ), на 28-й секунде овертайма шайбу забросил Владимир Галузин.

Ярославцы продолжат в том же духе, с обороной порядок, и в нападении всё весьма неплохо. Меньше пока никто ещё не пропустил за три игры. Плюс стоит обратить внимание, что за 46 очных игр разность шайб — 168:84 в пользу «Локомотива».

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В четвёртой игре хозяева постараются переломить ход серии, но у Игоря Никитина сбалансированный состав, который в двух встречах подряд доминирует на льду.

Уровень команд разный, в этой паре изначально ярославцы были фаворитами. Как и сейчас, пусть дважды в пяти последних очных встречах хозяева льда побеждали, но плей-офф — это не регулярка. Здесь другие скорости, эмоции, сила, а также немаловажными факторами являются уровень игры и опыт, которого у «Витязя» куда меньше.

Игорь Никитин после победы похвалил своих подопечных за самоотдачу, но идеальных матчей не бывает. Главная оценка встречи — победа. В плей-офф важно только это. Всё, что волнует команду сейчас, это счёт 2-1 в серии. Настрой боевой, плюс «Локомотив» организованная команда, знает, как убивать время и сушить игру.

Поэтому мы бы ждали снова победы от «Локомотива». В прошлом сезоне под руководством Никитина ярославцы в первом раунде уступили ЦСКА Сергея Фёдорова 0-4. Сейчас же соперник куда слабее, и создать серьёзную конкуренцию ему не удаётся. Поэтому проверим ставку на победу «Локомотива» за 2.00.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Локомотив» 7 марта 2023 года

«Локомотив» показывает отличный хоккей и не оставляет шансов «Витязю». Ярославцы пропустили всего три шайбы в трёх встречах, что весьма недурно. Игорь Никитин продолжит играть в свой хоккей и навязывать его сопернику. В уровне игры и мастерстве у гостей весомое преимущество. Проблем нет, а состав как единое целое, для него главное — победа.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.60.

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