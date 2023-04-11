«Бенфика» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер».
Ставка: ничья за 3.40.
«Бенфика» и «Интер» встретятся в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов. На мой взгляд, тут не всё так очевидно. Португальцы у себя дома способны побороться с миланцами, я считаю.
Последний матч в чемпионате Португалии «Бенфика» провела с принципиальным соперником — «Порту». Команды стоят на первых строчках в таблице. И «орлы» не смогли справиться с противником — 1:2. Теперь клуб со второго места сократил разрыв с лидером турнира.
Впрочем, до этого матча «Бенфика» выступала очень уверенно, шла на серии побед. В предыдущем раунде Лиги чемпионов команде попался не самый сильный соперник – «Брюгге» (2:0 и 5:1).
А вот у «Интера» явно начались проблемы. В последний раз клуб выигрывал больше месяца назад. С тех пор миланцы чередовали ничьи и поражения. Не смогла команда Индзаги обыграть даже «Фиорентину» (0:1) и «Салернитану» (1:1). В таблице Серии А «Интер» уже опустился за пределы зоны Лиги чемпионов.
Так что сейчас «Интер» находится не в лучшей форме. Не думаю, что миланцы тут смогут обыграть португальцев. «Бенфика» как раз показывает хорошие результаты. Склоняюсь к тому, что у себя дома «орлы» не уступят», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.96.
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