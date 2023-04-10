«Бенфика» — «Интер». Индзаги всё ближе к увольнению

В случае вылета «нерадзурри» из ЛЧ после матчей с португальским клубом тренера могут убрать.

11 апреля 2023 года состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу португальского клуба можно с коэффициентом 2.15. Шансы миланцев оценены в 3.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» 11 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Бенфика» — «Интер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.70. Ставки на то, что португальский клуб победит со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» (11.04.2023)

11 апреля в Лиге чемпионов пройдут первые матчи 1/4 финала. Во вторник на «Эштадиу да Луж» «Бенфика» встретится с миланским «Интером» Симоне Индзаги.

Миланский «Интер» находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А и в этом сезоне выступает не лучшим образом. В предыдущей игре «нерадзурри» сыграли вничью с «Салернитаной» со счётом 1:1.

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«Бенфика» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Португалии и в этом сезоне показывает отличные результаты. На прошлой неделе, правда, хозяева поля потерпели поражение в игре с «Порту» со счётом 1:2. Однако вряд ли это хоть как-то расстроило болельщиков и самих футболистов.

История очных встреч на стороне миланского «Интера», который выигрывал у «Бенфики» три из четырёх матчей. Остальные встречи заканчивались вничью. Единственная встреча между «Бенфикой» и миланским «Интером» в Кубке чемпионов состоялась в 1965 году, и «Бенфика» проиграла легендарной команде Эленио Эрреры со счётом 0:1.

В этом сезоне «Бенфика» обыграла «Ювентус» в обоих матчах группового этапа Лиги чемпионов. Это говорит о том, что команда знает, как играть с итальянскими клубами. «Интер» тоже получил опыт с португальцами. В 1/8 финала ЛЧ миланцы по сумме двух встреч обыграли «Порту». Оба раза ворота клуба оставались в неприкосновенности.

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Миланский «Интер» может выиграть на своём поле, но в гостях шансов катастрофически мало. В этом сезоне он страдает от нестабильности. «Нерадзурри» не побеждали на протяжении шести последних встреч с учётом всех турниров. Борьба за чемпионство в Серии А им не светит, но есть шанс спасти сезон благодаря Лиге чемпионов.

«Бенфика» в этом розыгрыше демонстрирует отличные результаты и будет стремиться сделать ещё один сюрприз для своих болельщиков. На стороне португальского клуба не только домашний стадион и четыре победы в матчах Лиги чемпионов подряд, но и текущая форма.

«Интер» проиграл «Ювентусу», «Фиорентине» и сыграл вничью с «Салернитаной» в последних трёх встречах Серии А, на выезде с набравшей ход «Бенфикой» ловить ему нечего. Предлагаем поставить на сухую победу португальского клуба за коэффициент 3.35 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит всем фрибет 2000 рублей.

Тем более что пошли слухи, будто миланцы планируют сменить тренера и недавно контактировали с Консейсау из «Порту». Напомним, ранее сообщалось, что «Интер» может уволить Симоне Индзаги в случае вылета в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Бенфики».

Прогноз: победа «Бенфики» всухую за 3.35.

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