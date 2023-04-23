«Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Пари Нижний Новгород» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.07.

«Очень важная игра для обеих команд. У «Крыльев» есть шанс окончательно отдалиться от опасной зоны, борьбы за выживание. «Пари НН» может сделать шаг к тому, чтобы уйти из зоны стыков. Нижегородцы при Юране потерпели два подряд поражения – по 1:3. Но во встрече с «Динамо» прогресс в действиях нижегородцев был уже очевидным: они лучше командно оборонялись, неплохо выбегали в контратаки. Подвели «Пари НН» индивидуальные ошибки, можно было брать очки в Москве.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Самарцы играют очень нестабильно. К их игре сложно предъявить претензии. Наверное, главная проблема – реализация моментов. Волжане неплохо контролируют мяч, хорошо двигаются, но завершение всё портит. И из-за этого постепенно вырастают комплексы. Побед мало в последнее время, команда начала нервничать.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Несмотря на то что это первый домашний матч для Юрана, не думаю, что «Нижний» сыграет очень уж активно. Временами хозяева будут включать прессинг, но бороться за мяч не станут, постараются удивить на контратаках. Не жду много мячей – меньше 3.5, и думаю, что «Пари НН» на этот раз не проиграет. 1:1 или 0:0, скорее всего», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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