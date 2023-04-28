«Динамо» — «Факел»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Факел» в 25-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 1.5 за 1.80.

«Динамо» во время этого матча будет праздновать 100-летие клуба, будет организована интересная программа для болельщиков. Но здесь, конечно, важно не забыть о результате. Победа динамовцам нужна, чтобы забыть о поражении в Санкт-Петербурге. Да и вообще, «Динамо» весной играет невзрачно, нужно хотя бы концовку сезона постараться провести ударно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Факел» борется за выживание. Многие ждали, что удастся обыграть «Оренбург» и отодвинуться от зоны вылета, но это не получилось сделать. И сейчас воронежцам надо цепляться за очки в каждой встрече. В этой игре будет тяжело, тем более без капитана, лидера команды Квеквескири, который заряжает энергией партнёров.

Понятно, что по классу футболистов эти команды невозможно сравнивать. «Динамо» сильнее во всех линиях, но нужно продемонстрировать это на поле. Думаю, с настроем проблем у хозяев не возникнет, поэтому ставлю на их победу через тотал больше 1.5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.86.

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