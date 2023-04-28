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«Динамо» — «Факел»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

«Динамо» — «Факел»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Факел» в 25-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 1.5 за 1.80.

«Динамо» во время этого матча будет праздновать 100-летие клуба, будет организована интересная программа для болельщиков. Но здесь, конечно, важно не забыть о результате. Победа динамовцам нужна, чтобы забыть о поражении в Санкт-Петербурге. Да и вообще, «Динамо» весной играет невзрачно, нужно хотя бы концовку сезона постараться провести ударно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Факел» борется за выживание. Многие ждали, что удастся обыграть «Оренбург» и отодвинуться от зоны вылета, но это не получилось сделать. И сейчас воронежцам надо цепляться за очки в каждой встрече. В этой игре будет тяжело, тем более без капитана, лидера команды Квеквескири, который заряжает энергией партнёров.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
28 апреля 2023, пятница. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Понятно, что по классу футболистов эти команды невозможно сравнивать. «Динамо» сильнее во всех линиях, но нужно продемонстрировать это на поле. Думаю, с настроем проблем у хозяев не возникнет, поэтому ставлю на их победу через тотал больше 1.5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.86.

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