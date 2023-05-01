«Севилья» — «Жирона»: смотреть онлайн матч Примеры, прямая трансляция

1 мая 2023 года состоится матч Примеры «Севилья» — «Жирона». Начало игры — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Оkko Спорт».

Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу севильцев можно с коэффициентом 1.95. Шансы «Жироны» оценены в 3.95. Заключить пари на ничью предлагается за 3.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Севилья» — «Жирона» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.85. Ставки на то, что севильцы победят со счётом 3:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет».

Экспресс с коэффициентом 4.66.

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