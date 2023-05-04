«Даллас» — «Сиэтл»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен».

Ставка: победа «Далласа» и ТБ 4.5 за 2.45.

«Первый матч серии наглядно показал, что один Джо Павелски справиться со всем «Кракеном», в принципе, может. Но только в том случае, если «Даллас» посреди матча не начнет сыпаться, пропуская по три шайбы за минуту. Неординарная игра, неординарный результат, но «Сиэтл»-то в итоге победил, пусть и сделал это в овертайме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне же в данном случае стало интересно вот что. На первом этапе плей-офф мы увидели 14 овертаймов. Еще один был у нас во втором этапе. И ни разу из 15 случаев после решающей шайбы в овертайме не последовало тренерского запроса на… Да на что угодно! На «кривой» вход в зону с потенциальным положением «вне игры». На всякие корявости на «пятаке», где, как правило, в этот момент никто друг с другом не церемонится, куда ни глянь – либо помеха вратарю, либо опасная игра высоко поднятой клюшкой. В общем, на все то, на что в нашей многострадальной КХЛ запрашивают после гола в овертайме сплошь и рядом и практически всегда, ведь запрашивающему в этот момент абсолютно ничего не грозит. Вот и в матче «Даллас» — «Сиэтл» шайба в овертайме влетает в «девятку» Этингера, а Питер де Бур резко засовывает блокнот во внутренний карман пиджака и идет на выход, словно все так и должно быть. Вместо того чтобы тут же начать убеждать судей, что соперник забросил шайбу не по правилам, вне зависимости от того, как он ее на самом деле забросил, как это делается у нас.

В общем, перед тренерами НХЛ лежит непаханое поле деятельности, в котором при желании тоже можно добыть алмаз-другой. А нас ждет второй матч серии, в котором, по моему убеждению, должны заработать хоккейные качели. То есть хозяева будут чуть более агрессивны и взведены, а гости, наоборот, чуть более благосклонны и умиротворены, как выполнившие задачу-минимум на выезд. Все это в сумме даст интересный по количеству заброшенных шайб матч (тотал выше 4,5) и итоговую победу «Далласа». Даже если Павелски на этот раз забросит меньше четырех шайб в один присест», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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