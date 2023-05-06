«Химки» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Динамо» в 26-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.88.
«26-й тур РПЛ стартует в Подмосковье. «Химки» встретятся с московским «Динамо». Динамовцы уже откровенно доигрывают этот сезон, понимая, что Йоканович работу с бело-голубыми не продолжит. Мотивацию находить всё сложнее и сложнее, выше пятого места «Динамо» подняться практически нереально, но можно опуститься на восьмое. Это совсем не входит в планы и руководства клуба, да и футболистов. Да, после одной победы в последних шести матчах, и то вымученной с «Пари НН», динамовцы как-то должны вернуть расположение болельщиков и почувствовать хоть какую-то уверенность.
У «Химок» тоже есть свои задачи, свои цели на концовку. «Химкам», безусловно, необходимо играть агрессивно, смело, как это было с «Локомотивом» неделю назад, но повнимательнее в обороне. У той и другой команды очень большие проблемы в защите, поэтому, мне кажется, здесь, скорее всего, будет обмен забитыми мячами. «Динамо» сыграет в атаку, «Химки» будут ловить на контратаках», — сказал Генич.
Обе забьют — основной вариант на эту встречу. Но я бы усилился и взял «обе забьют и тотал больше 2,5» за коэффициент 1,88. «Обе забьют» идет со скромным коэффициентом 1,6. Тут думайте сами, решайте сами. Я думаю, что голы будут и в те и в другие ворота», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 16.55.
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