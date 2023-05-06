«Реал» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на финал Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Осасуна» в финале Кубка Испании сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 3 за 1.85.

«Реал» считается очевидным фаворитом, а вот «Осасуна» всего во второй раз в своей истории вышла в финал Кубка Испании, никогда ранее не выигрывая этот трофей. Однако памплонская команда очень цепкая, боевая, наглая. «Реалу» в этом матче точно просто не будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мадридцы не выигрывали Кубок Испании с 2014 года. Учитывая, что «Реал» уже чемпионат Испании не выиграет, а впереди полуфинал Лиги чемпионов с «Ман Сити», то совсем без трофеев мадридцы остаться не должны, поэтому перед этой игрой Анчелотти дал отдохнуть своим лидерам. Матч с «Реалом Сосьедад» вообще не интересовал мадридский клуб, поэтому неудивительно, что был проигрыш 0:2. Сейчас же сыграют все сильнейшие.

Каким бы «Реал» ни был фаворитом, но «Осасуна» упрётся и будет иметь свой план на игру. Весь вопрос — в реализации плана. Финалы редко получаются яркими и результативными. «Осасуна» наверняка будет ждать и ловить свой шанс на контратаках. У «Реала» достаточно опыта, чтобы правильно провести игру.

Кубок Испании. Финал Кубок Испании. Финал 06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Осасуна Памплона Кто победит в основное время? П1 X П2

Думаю, что матч будет не самым результативным. Тут могут всё решить мелкие нюансы. Если «Осасуна» не перегорит, то у неё есть шансы зацепиться за трофей. Мой прогноз — ТМ (3). Сомневаюсь, что игра будет результативной. «Осасуна» ранее уже показывала, как может держаться против грандов, против той же «Барселоны» даже в меньшинстве», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

«Челси» готов купить Лаутаро Мартинеса у «Интера» за € 75 млн.

Аленичев: убери Малкома и Клаудиньо, что будет с «Зенитом»?

Денисов: я и без подготовки сыграю не хуже действующих игроков РПЛ.