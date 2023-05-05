«Реал» — «Осасуна». Хотя бы тут Бензема обошёл «Барселону»

Гонка за чемпионство уже проиграна, но зато «сливочные» возьмут кубок.

6 мая состоится финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам. Поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40, а шансы «Осасуны» оценены в 8.10. Заключить пари на ничью предлагается за 5.30.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна» 6 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Осасуна» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.42. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.91. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч Кубка Испании «Реал» — «Осасуна» (06.05.2023)

Кубок Испании. Финал Кубок Испании. Финал 06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Осасуна Памплона Кто победит в основное время? П1 X П2

Финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна» состоится 6 мая в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». «Сливочных» зимой штормило, но на последнем отрезке сезона результаты стабилизировались. После паузы на квалификацию ЧЕ-2024 клуб играет в плотном графике. Анчелотти редко прибегает к ротации состава, используя на регулярной основе 13–16 футболистов.

Из-за этого мадридцы проиграли в трёх из шести последних встреч Примеры. За пять туров до конца сезона они отстают от «Барселоны» на 14 очков. Догнать её уже не получится. Основные усилия наверняка будут сконцентрированы на Кубке Испании и Лиге чемпионов.

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Во второй половине сезона Примеры «Реал» и Карим Бензема редко радовали болельщиков результативностью. За последние восемь туров француз забил лишь шесть голов — отметился хет-триками в матчах с «Вальядолидом» и «Альмерией».

Похоже, что Бензема сделал упор на более приоритетные турниры. Он протащил команду в финал Кубка Испании, забив три мяча и отдав одну результативную передачу в ответной встрече 1/2 финала Кубка с «Барселоной». Также помог ей пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В матчах с «Ливерпулем» и «Челси» он принял непосредственное участие в половине результативных действиях команды — забил четыре мяча и отдал один ассист.

Недавно бурно обсуждалось возвращение Зинедина Зидана на пост тренера. Причиной называли неудовлетворительные результаты. Флорентино Пересу пришлось самостоятельно развеивать эти слухи, встав на защиту тренера. Владелец «Реала» дал комментарий, что у него отличные отношения с Анчелотти и он будет работать дальше.

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«Осасуна» по ходу сезона претендовала на место в топ-6. Из-за поражений на последнем отрезке клуб спустился на девятую строчку турнирной таблицы Примеры. Отставание от «Бетиса» составляет пять очков. Шансов добыть путёвку в еврокубки практически нет.

Впрочем, приоритеты «Осасуны» давно сместились на Кубок Испании. Хагоба Аррасате бросил все силы на то, чтобы преуспеть в данном турнире. В случае победы его команда в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы. На подобный результат в Примере он мог не рассчитывать.

«Реал» и «Осасуна» провели 28 очных встреч. Мадридцы записали на свой счёт 20 побед, и ещё шесть встреч завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 66:20 в пользу подопечных Карло Анчелотти. Последняя личная встреча в 22-м туре Примеры завершилась непростой победой «Реала» со счётом 2:0. Оба гола были забиты за последние 15 минут встречи.

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«Сливочные»- фавориты матча. «Реал» располагает более сильным и звёздным составом, а также демонстрировал лучшие результаты на дистанции. Анчелотти постарается преуспеть в Кубке Испании и ЛЧ, а догнать «Барсу» не вышло. Рекомендуем ставку на победу «Реала» через тотал меньше 4.5 мяча за 1.80. «Осасуна» хороша в обороне. Лишь раз в текущем сезоне она пропустила более двух голов.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Реал» — «Осасуна» 6 мая 2023 года

Карло Анчелотти намерен реабилитироваться за последние результаты в чемпионате, которые привели к досрочно проигранной чемпионской гонке. «Осасуна» отличается надёжной игрой в обороне. Лишь шесть клубов пропустили меньше. Учитывая, что Хагоба Аррасате бросил все силы на победу в Кубке Испании, недооценивать номинальных гостей не стоит. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

«Аль-Хиляль» сделал официальное предложение Месси.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.65.

«Бавария» откажется от покупки Осимхена из-за его высокой стоимости.

Прогноз на матч «Милан» — «Лацио» с коэффициентом 4.10.